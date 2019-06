KURŞUNLAMA OLAYI ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da “ThemisCentere” binasında bulunan boş ofisinin kurşunlanması meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 6 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da geçtiğimiz Cumartesi sabahı “ThemisCentere” isimli binada bulunan ve Mağusa Kıdemli Savcısı Mustafa İldeniz’e ait olan boş ofisin kurşunlanması meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 6 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. Konu ofise 3 el ateş eden zanlı Serhat Tokur ile suç ortakları olduğuna inanılan zanlı Yusuf Başeğmez, Ferhat Bitirmiş, İsmet Sezener, Veysi Badur ve Metin Güler dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Meskun mahalde ateş açma” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan her 6 zanlı aleyhine 7’şer günlük ek tutukluluk süresi temin edildi.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Haziran 2019 tarihinde “ThemisCentere” isimli binada bulunan 22 numaralı boş ofisin 3 el ateş edilerek kurşunlandığını anımsattı. Mesele ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyleyen Seven, yapılan soruşturmada ilk etapta konu ofise 3 el ateş eden zanlı Serhat Tokur ile suç ortakları olduğuna inanılan zanlı Yusuf Başeğmez ve Ferhat Bitirmiş’in tespit edilerek tutuklandığını, ardından ise zanlı İsmet Sezener, Veysi Badur ve Metin Güler’in tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini belirten Seven, tüm zanlıların 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

7 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Serhat Tokur, Yusuf Başeğmez, Ferhat Bitirmiş, İsmet Senezer, Veysi Badur ve Metin Güler’in tahkikat maksatları bakımından 7’şer gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.