KURŞUNLAMA OLAYINDA GELİŞME!

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, MESKUN MAHALDE ATEŞ AÇMA, KASTİ HASAR (GELİŞME)

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 01.06.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, İlker Karter Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Themis Center isimli işyeri içerisindeki boş ofisin kurşunlaması meselesi ile ilgili zanlı olarak aranmakta olan R.C.(E-38) tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.