KURŞUNLAMA OLAYINDA YENİ GELİŞME!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 01.02.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, iş yeri çalışanı bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.