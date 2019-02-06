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KURŞUNLAMA OLAYINDA YENİ GELİŞME!

KURŞUNLAMA OLAYINDA YENİ GELİŞME!

Gifa Airways kurşunlanmasında yeni gelişme

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 01.02.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, iş yeri çalışanı bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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