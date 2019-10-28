Kurt Cobain'in hırkası rekor fiyata satıldı!

Kurt Cobain'in MTV'deki konserinde giydiği hırka 334 bin dolarla satıldı.

Efsanevi rock grubu Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in ölmeden önceki son konserlerinden biri olan MTV Unplugged'da giydiği yeşil hırka rekor bir fiyatla 334 bin dolara satıldı.

Kurt Cobain'in 1993 yılındaki MTV'de yayımlanan akustik Nirvana konserinde giydiği hırka o zamandan bu yana hiç yıkanmadı.New York'taki Julien mezat evinden yapılan açıklamada, bu hırkanın şimdiye kadar dünyada en yüksek fiyata satılan hırka olduğu belirtildi.Üzerinde sigara yanık izi de bulunan hırka, Kurt Cobain'in son canlı performanslarından biri olması dolayısıyla müzik tarihinde efsanevi bir yere konumlanmıştı.