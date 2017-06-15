KÜRTAJ SÜRESİ 12 HAFTAYA ÇIKIYOR!

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” içerisinde yer alan kürtaj konusu ile ilgili olarak Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklamalar bulundu. “4 ana başlığımız var. Bunlardan ‘acil müdahaleler’ başlığının açılımının yapılması gerekiyor” diyen Arabacıoğlu, görüşmeler sonrasında karara bağlanırsa gebelik sonlandırmaların kurul kararıyla yapılacağını, şartların ağırlaşacağını vurguladı.

Dün toplanan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin görüştüğü “Ceza Değşiiklik Yasa Önerisi” hakkında görüşlerini aldığımız komite üyesi DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu gazetemize görüşmeler hakkında bilgi verdi.

“Henüz bir karara bağlanmadı”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında toplanan; DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Asım Akansoy, UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu ve bağımsız milletvekilleri Menteş Gündüz ve Hasan Taçoy’un katıldığı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, henüz tasarının bir karara bağlanmadığını belirtirken görüşülmek üzere kurullara gönderildiğini söyledi.

“Hükümet ve CTP teklif etmişti”

Ceza yasasıyla ilgili olarak hükümetin ve CTP’nin verdiği teklifin görüşüldüğü kurulda kararın haftaya verileceğini belirten Arabacıoğlu, düzenlemenin bu meclis dönemine yetişemeyeceğini söyledi.

“4 ana başlıkta topladık”

Arabacıoğlu, konunun gebeliği sonlandırma zamanı, kurul kararı, devlet hastanesi şartı ve acil durumlar olarak 4 ana başlıkta görüşüldüğünü belirtirken bunlardan şu an için acil başlığındaki konunun tartışmaya açık olduğunu söyledi.

“Acil durumun açılımı yapılmalı”

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu görüşmelerdeki ‘Acil Durumlar’ başlığının tartışmaya açık olduğunu belirtirken “Aciliyetin açılımı nedir? Neye göre acil, kime göre acil? Bunun kararını kim verecek. üzerinde tartışılması gereken konu bu. Şu anda uzmanların bu konuyu görüşmesi gerekiyor” dedi.

“12 haftaya çıkarılmasını önerdik”

Arabacıoğlu, gebelik sonlandırma süresinin 12 haftaya çıkarılmasının görüşüldüğünü, hükümetin önerisinin 10 hafta olduğunu söyledi ve “10 haftayı geçtikten sonraki sonlandırma koşulları farklılaşacak. Kurul kararı gerekecek” dedi.

“Şartlar ağırlaştırılıyor”

Görüşmeler sonrasında karara bağlanırsa gebelik sonlandırmaların kurul kararıyla yapılacağını belirten Arabacıoğlu “Şartlar ağırlaşacak. Kurul kararıyla gebelik sonlandırma yapılacak ve sadece devlet hastanelerinde operasyon gerçekleştirilecek. Acil durum gerektiren sonlandırmalarda ise 24 saat içerisinde bakanlığa bilidirlerek izin alınacak. Cezalar 3 bin liradan 20 asgari ücrete çıkarılacak” diyerek sözlerini bitirdi.

Haberal Kıbrıslı