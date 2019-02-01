KÜRTAJ SÜRESİNİ 14 HAFTAYA ÇIKARAN TASARIYA TEPKİ!

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, hamileliğin yasal olarak sonlandırılma süresini 10 haftadan 14 haftaya çıkarmayı öngören Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nı şiddetle kınadığını bildirdi.

Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında tasarıyı hazırlayan ve olumlu oy vermeyi düşünenlere bazı uyarılar yaptı.

Fasıl 154 Ceza Yasasının İngiliz Sömürge İdaresi döneminden yürürlükte olduğunu ve günümüz insan hakları anlayışının gerisinde kaldığını açıklayarak bu değişikliğin masum kılınamayacağını belirten Gardiyanoğlu, bir bebeğin yaşam hakkına yasal olarak kastedilmesi için düzenleme yapılmak istendiğini savundu.

14 haftalık bir fetüsün karaciğerinin safra ürettiğini, böbreklerinin çalışıp idrar ürettiğini, gözlerini kırptığını, küçük mimikler yaptığını, boyunun 9 cm, elleri ve parmakları oluşmuş ve hareket edebildiğini belirten Gardiyanoğlu, açıklamasında, “Elinizi vicdanınıza koyarak karar verin” dedi.

Gardiyanoğlu, “Sağlıkla ilgili o kadar yasa Meclis’te yıllardan beridir yasalaşmayı beklerken, hatta insan haklarına saygılı sizler Hasta Hakları Yasası ile ilgilenmek yerine niye bir bebeğin yaşam hakkına müdahale ediyorsunuz, bunu tüm kamuoyuna açıklayınız” ifadelerini kullandı..