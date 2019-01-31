Kuru saça sahip olanlar dikkat!

Kış aylarında tüm cildimiz gibi saçlarımız da fazladan bakım istiyor. Çünkü soğuk havalar saçları hızlıca kurutuyor, döküyor ve yıpratıyor. Evde sadece 2 malezemeyle hazırlayabileceğiniz bu maske ile, güzelliğinizin en önemli parçalarından biri olan saçlarınıza istediği ilgiyi verebilirsiniz.

Vereceğimiz saç maskesi tarifi saniyeler içinde hazırlanabiliyor. İşte hem hızlı, hem ucuz hem de etkili olan saç maskesinin tarifi…

Malzemeler:

Bir fincan yoğurt

2 yemek kaşığı organik Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Yoğurdu bir kaba alın ve pürüzsüz hale getirin. Hindistan cevizi yağını ilave edin ve iyice karıştırın.

Karışımı yatmadan önce saç derinize ve tüm saçınıza uygulayın. Bir duş bonesi takarak tüm gece maske ile uyuyabilirsiniz. Eğer bu sizi rahatsız ederse birkaç saat bekledikten sonra doğal bir şampuan ile yıkayabilirsiniz.

Yoğurt ve Hindistan cevizi maskesinin faydaları

Yoğurt, saçı besleyen ve sağlıklı tutan temel enzimler içerir. Ayrıca kafa derisi pH'ını dengeler ve folikülleri güçlendirir. Yoğurt, saçları ve saç derisini derinlemesine nemlendiren ve aynı zamanda saçların kırışmasını önleyen yağ ve protein bakımından zengindir.

Hindistan cevizi yağı ise saçınız için kullanabileceğiniz en doğal nemlendiricilerden biridir. Saç köklerini güçlendirir ve uzamasını hızlandırır.

Saçlar için bir hayli faydalı olan bu iki besinin, bir araya gelince harikalar yaratması sizce de normal değil mi?