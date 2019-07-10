Kuru Saçlılar dikkat!

Eğer saçlarınız kuru ve kabarık bir görüntüye sahip ise onları parlatmak için harika bir tarifimiz var!

Parlaklık, saçınızın sağlıklı ve iyi durumda olduğunun bir işaretidir. Kabarık ve hasarlı saçlarda ise parlaklık yoktur. Eğer kuru ve pürüzlü görünen saçlarınız varsa, vereceğimiz serum tarifini denemelisiniz. Bu tarif saça sadece parlaklık kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda saçı onarır ve sağlıklı ve ipeksi hale getirir.

DOĞAL SAÇ PARLATICI TARİFİ

Malzemeler:

1/4 su bardağı jojoba yağı

1 çorba kaşığı avokado yağı

5 damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

Bir sprey veya damlalık şişesine jojoba yağı, avokado yağı ve lavanta yağını ekleyin. Malzemeleri iyice çalkalayın. Karışımı avucunuza sıkın ve saçlarına sürün.

Bu serum kuru ve nemli saçlarda kullanılabilir. Kullanırken saçlarınızın çok ıslak olmamasına dikkat edin.