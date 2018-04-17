KURUM KİLİTLENDİ!

Taşkent Kooperatifi’ndeki yolsuzluk konusunda yürütülen soruşturmanın tamamlanması bekleniyor

Diyalog’un ısrarlı yayınları ile ortaya çıkan Taşkent Kooperatifi yolsuzluğu konusu Meclis’e taşındı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın konuyu gündeme getirmesi üzerine söz alan Başbakan Erhürman, kurumun kilitlendiğini ifade etti

Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak “Taşkent Kooperatifi” konusunda hükümete sorular yöneltti.

Arıklı, Kooperatif Merkez Bankası’nda yaşanan sorunlara değinerek, kooperatiflerde denetim yapılamadığından yolsuzlukların ortaya çıktığını kaydetti. Taşkent Kooperatifi’nin önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Arıklı, 200 bin TL’lik bir açık olduğunun tespit edildiğini, 2016’da yeni bir yönetim seçildiğini, 2017’de bu yönetimin denetim yapılmasını istediğini ve suiistimaller yapıldığının görüldüğünü ifade etti.

Kooperatifin kapalı olduğunu, mevduat sahibi 200 kişinin paralarına dokunamadığını söyleyen Arıklı, Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan bir fondan bu kişilerin mevduatlarının ödenebileceğini belirtti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in yolsuzluk dosyalarına ilişkin bir gazetede yer alan sözlerini okuyan Arıklı, yargıda da bazı reformlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Denetimler zorlaştı YDP Başkanı’nın konuşması üzerine söz alan Başbakan Tufan Erhürman, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin denetimleri konusunda uzun bir süreden beri bir açık bulunduğunu, teftiş elemanı açığının da giderilemediğini var olan sayıyla denetim yapılamayacağını söyledi.

Bu alanda teknolojiden yararlanmamanın kabul edilebilir olmadığını söyleyen Erhürman, bilgisayar üzerinden gözetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü, hesapların online olarak denetlenmeye başlanacağını kaydetti.

Taşkent Kooperatifi konusunda ayrıntılı bir görüşme yapıldığını, kurum yöneticilerinin fondan kredi almak istemediklerini, tasfiyeye de sıcak bakılmadığını dile getiren Erhürman, kurumun kilitlenmiş durumda olduğunu, soruşturmanın hızla tamamlanarak, paranın yolsuzluk yapan şahıstan alınması üzerinde durulduğunu söyledi.

İcra konusunda da yeni önlemler alınması gerektiğini, işleyen bir icra sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyen Erhürman, sonbaharda buna yönelik yasanın geçirilmesinin planlandığını kaydetti.