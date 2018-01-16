KURUSIKI TABANCA, BAŞINA DERT OLDU

Ahmet VAMIK

Lapta’da, tasarrufunda bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve 66 adet canlı kurusıkı tabanca mermisi bulunan Ekrem Alaçam, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Öte yandan Zanlı Ekrem Alaçam, söz konusu kurusıkı tabanca ve mermileri Lapta’da deniz kenarında balık avlarken bulduğunu iddia etti.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Dilara İldem’i tanık olarak dinletti.

Zanlı Ekrem Alaçam’ın “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarruf ve Taşıma” suçlarından methaldar olduğunu dile getiren polis çavuşu Dilara İldem, zanlının Lapta’da bulunan ikametgâhında ve aracında yapılan aramada, aracın yedek lastik bölümüne gizlenmiş bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ile 66 adet canlı kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiğini ifade etti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Dilara İldem, zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, en yakın polis karakoluna haftada 3 kez ispat-ı vücut yapmasına, KKTC vatandaşı iki kişinin lehinde 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL’lik nakdi teminat yatırması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.

Kıbrıs