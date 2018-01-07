KUŞ CENNETİ, FUHUŞ YUVASI OLDU

İÇ ÇAMAŞIRINDAN PREZERVATİFE KADAR…

Natura 2000 alanı olarak belirlenen ve barındırdığı kuşlar nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinden kuş gözlemcilerini de ülkemize çeken Ayluga Göleti’nin etrafını çöplüğe çeviren sorumsuz kişiler, kirlettikleri alana iç çamaşırlarından tutun da kullanılmış prezervatiflerini dahi atıyor.

Ahmet İLKTAÇ

Ülkemizin en önemli sulak alanlarından olan ve Natura 2000 alanı olarak belirlenen Ayluga Göleti, sorumsuz kişiler tarafından kirletiliyor.

Göletin dibine kadar arazi tipi araçlarla inen sorumsuz kişiler, eğlencelerini yaptıktan sonra başta iç çamaşırları ve prezervatifler olmak üzere çöplerini doğada bırakıp ayrılıyor.

Adada görülen toplam kuş türlerinin 3’te birini barındıran Ayluga Göleti’ni Kıbrıs’ın her iki kesiminin yanı sıra Avrupa’dan gelen çok sayıda kuş gözlemcisi de ziyaret ediyor.

Konuyla ilgili gazetemiz KIBRIS’ı arayarak şikâyette bulunan bir vatandaş, ülkemizde çok az kalan doğa güzelliklerinin de ilgisizlik ve sorumsuzluk yüzünden kötü durumda olduklarını söyledi.

Kendini bilmez kişilerin çöp kutuları dururken çöplerini, bu şekilde doğaya bırakmalarının kabul edilebilir bir davranış olmadığını kaydeden vatandaş, bunun önüne önce eğitim ardından da caydırıcı cezalarla geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs