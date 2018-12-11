KUŞ ÇİFTLİĞİNDE YETİŞTİRİYORDU...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Türkmenköy’de 2017 yılı Mayıs-Haziran ayları arasında kendisine ait kuş çiftliğinde Hintkeneviri bitkisi yetiştiren sanık Mahmut Abakan hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Abakan, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

2 saksı içerisinde 3 kök Hintkeneviri bitkisi bulunmuştu

Sanık Mahmut Abakan, 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde Türkmenköy’de bulunan kendisine ait kuş çiftliğinde bulunan ağacın altını temizlediği sırada 3 adet Hintkeneviri bitkisi görmüş ve konu bitkileri bulunduğu yerden sökerek 2 adet saksıya ekip sulamak suretiyle ziraatını yapmıştı. 24 Haziran 2017 tarihinde ise Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, sanık Abakan’ın kendisine ait çiftlikte kanunsuz Hintkeneviri ziraatı yaptığı yönünde ihbar almış ve konu çiftliğe giderek yaptıkları aramada 2 saksı içerisinde ekili toplam 3 kök Hintkeneviri bitkisi bulup Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermişlerdi. Konu bitkiler polis tarafından emare alınırken, sanık Abakan ise tutuklanmıştı. Devlet Kimya Laboratuvarına analiz için gönderilen bitkilerin Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bitkisi olduğu ve toplam 2 gr 850 mg ağırlığında olduğu tespit edilmişti.

“Uyuşturucu maddeler toplumsal hayatı tehdit eder”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Şerife Kâtip Kır, sanık Mahmut Abakan’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı. Yasa koyucunun, sanığın işlemiş olduğu suçlarla ilgili

15 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirten Kır, uyuşturucu maddelerin tüm dünyada giderek yaygınlaştığını ve toplumsal hayatı tehdit ettiğini dile getirdi. Kır, sanığa verilecek en uygun ve adil cezasının hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunu ifade ederek, sanığı 4 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.