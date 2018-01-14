KUŞLARIN ÜREMELERİNE ENGEL OLUYORLAR

Ahmet İLKTAÇ

Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven, ülkemizde göletlerde bulunan kuşların başıboş köpekler tarafından rahatsız edildiklerini ve yuvalarının bozularak üremelerine engel olduklarına dikkat çekti.

Niyazi Türkseven, göçmen kuşların göçlerini tamamlayabilmek için göletlerde dinlenmek ve beslenmek zorunda olduklarını, bu gerekli dinlenmeyi yapamamaları halinde ise göç yolunda can vereceklerini söyledi.

Hayvan Refah Yasası’nda yapılan son değişiklikte her köpeğe bir çip takılmasının zorunlu hale getirildiğini, ancak bu zorunluluğa rağmen bu yasanın hiçbir yerde uygulanmadığını belirten Türkseven, bu zorunluluğun uygulanması halinde belediyelerin sokakta yakaladıkları başıboş köpeğin kime ait olduğunu bulabileceğini ve gerekli hesabı bu kişiden sorabileceğini kaydetti.

Türkseven: Sulak alanlar çok önemli

Konu ile ilgili gazetemiz KIBRIS’a konuşan Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven, Kanlıköy, Haspolat Arıtma Tesisi, Gülseren Göleti ve diğer göletlere kuş gözlemi ve fotoğraflarını çekmek için ziyarette bulundukları zaman başıboş köpeklerin kuşların peşlerinden koştuğunu ve onları rahatsız ettiklerini ve yuvalarını bozduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Niyazi Türkseven, göçmen kuşların göçlerini tamamlayabilmek için göletlerde dinlenmek ve beslenmek zorunda olduklarını kaydetti. İyi dinlenemeyen ve beslenemeyen kuşların göç yolunda can verdiklerini belirten Türkseven, bu nedenle sulak alanların dünyada önemli eko sistem alanları olduğunun altını çizdi.

Niyazi Türkseven, sulak alanların uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi, ülkemizdeki mevcut yasalar zarfında da korunduklarını hatırlattı. Türkseven, bu kuşların sözde değil, özde korumaya ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.

Niyazi Türkseven, başıboş köpek sorununun sadece yaban hayatı değil, hayvancılık sektörünü de olumsuz etkilediğini açıkladı.

Veteriner Dairesi ve belediyelerin bu sorunla mutlaka mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen Türkseven, örneğin Hayvan Refah Yasası’nda yapılan son değişiklikte her köpeğe bir çip takılmasının zorunlu hale getirildiğini, ancak bu zorunluluğa rağmen bu yasanın hiçbir yerde uygulanmadığından yakındı.

Niyazi Türkseven, bu zorunluluğun uygulanması halinde belediyelerin sokakta yakaladıkları başıboş köpeğin kime ait olduğunu bulabileceğini ve gerekli hesabı bu kişiden sorabileceğini bildirdi.

Yuvalarını sulak alanların çevresine yere yapan Uzun Bacak ve Mahmuzlu Kız kuşu gibi türlerin başıboş köpekler tarafından kovalanarak üremelerini başarısız olmasına yol açtığını ifade eden Türkseven, bu konuyla ilgili olarak yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs