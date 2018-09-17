Küslük uzun sürmedi!
Sarmaş dolaş...
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Eşi Okan Kurt'tan boşandıktan sonra yakın arkadaşı Fatih Ürek'i takipten çıkartan Demet Akalın, dün Özlem Yıldız ve Ürek'le buluştu
6 yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren Demet Akalın, sosyal medya hesabında adeta temizlik yaparak zor zamanında yanına olmayan arkadaşlarını takipten çıkardı.
KÜSLÜK UZUN SÜRMEDİ
Bunların arasında en dikkat çeken isim ise Fatih Ürek oldu. Ancak ikilinin küslüğü uzun sürmedi.
İki yakın dost dün bir mekanda başta Özlem Yıldız olmak üzere yakın arkadaşlarıyla buluştu.
Etiketler : Fatih Ürek, Demet Akalın, barışma
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