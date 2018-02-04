KUSURU OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Sedef BOŞNAK

Aslanköy-Ulukışla arasında seyir halindeyken, kullandığı TIR’a arkadan çarpıp sıkışarak, metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü Gazimağusalı Tolga Özkıraç’ın ölümüyle ilgili tutuklanan 37 yaşındaki Cumali Polat dün mahkemeye çıkarıldı.

Ölümlü trafik kazasıyla ilgili tutuklanan Cumali Polat, dün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi kıdemli yargıcın huzuruna çıkarılarak aleyhine tahkikat amaçlı 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Kazadaki kusuru araştırılacak olan Cumali Polat, bir kişinin ölümüne neden olmanın acısı ve tutuklanması nedeniyle sürekli gözyaşı döktü.

2 günlük tutukluluk süresince, kamera görüntülerini inceleyecek olan polis, Cumali Polat’ın kullandığı birleştirici TIR’ın kaza öncesi arka ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol edecek.

“Çok iş var”

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, meselenin tahkikatını yürüten, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Sinan Çetinbaş’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık çavuş Sinan Çetinbaş, 2 Şubat 2018’de saat 20.00’de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun 17-18’inci kilometrelerinde, Aslanköy mevkiinde, meydana gelen kazanın olgularını aktardı.

Çavuş Sinan Çetinbaş, Gazimağusa’da sakin Tolga Sadık Özkıraç’ın yönetiminde bulundurduğu PA 953 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette seyreden çift şerit olan yolun sol şeridinde seyreden Cumali Polat’ın yönetimindeki ND 632 plakalı birleştirici TIR aracın arka kısmına, aracının ön kısmıyla çarptığını söyledi.

Kaza sonucu, PA 953 plakalı aracın sürücüsü Tolga Özkıraç’ın vefat ettiğini belirten polis çavuşu, henüz soruşturmasını tamamlamadığını belirtti ve mahkemeden zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Zanlı Cumali Polat’ın kullandığı birleştirici TIR aracın arka ışıklarının kaza esnasında, tamamen parçalandığına dikkat çeken çavuş, ışıkların kaza öncesinde yanıp yanmadıklarını tespit için incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu dile getirdi.

“Sıfır alkol”

Zanlıyı savunan Avukat Öner Şerifoğlu, tanık polise alkol testi yapılıp yapılmadığını sordu.

Tanık çavuş ise cevaben, “Zanlıya alkol testi yaptık. Sıfır çıktı. Müteveffadan da kan aldık, sonuçları bekliyoruz” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, tahkikatın selameti için, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.