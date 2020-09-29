Kuveyt Emiri yaşamını yitirdi

Kuveyt Emiri Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah yaşamını yitirdi… 2006 yılında göreve başlayan Emir’in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

91 yaşındaki Kuveyt Emiri, temmuz ayında tedavi amacıyla ABD’ye gitmişti. Temmuz ayında bir ameliyat olan Emir o dönemde görevlerinin bir kısmını geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el Ahmed el-Cabir es-Sabah’a devretmişti.

2017 yılında Kuveyt Emiri Sabah’a 28. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı verilmişti.

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