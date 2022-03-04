Kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, Güzelyurt- Kalkanlı arasındaki bir narenciye bahçesinde ağzı açık kuyuya düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin TÖREN, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tetkilerin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.K.(E-59) tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.