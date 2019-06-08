KUYUMCU SOYGUN ZANLILARI ERCAN'DAN KAÇTI!

Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı dün Gazimağusa'da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştur.