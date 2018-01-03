KUYUMCU VE 1 İŞ YERİ SOYULDU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün aksam, Güzelyurt’ta Köprülüzade Sokak üzerinde faaliyet gösteren Bolçocuk Kuyumculuk ve Hicri Gümüş Sokak üzerinde faaliyet gösteren Gunna İletişim isimli iş yerlerinin kapıları meçhul şahıs/lar tarafından zorlanmak suretiyle açılmıştır.

İlk tespitlere göre Bolçocuk isimli iş yerinden miktarları henüz tespit edilemeyen kol saati ve çakmak, Gunna İletişim isimli iş yerinden ise muhtelif telefonlar çalınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.