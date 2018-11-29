KUYUMCUYA SATARKEN YAKALANDILAR!
Çaldığı ziynet eşyalarını kuyumcuya satarken yakalandı
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Bu sabah 09.30 sıralarında, Lefkoşa’da terminal bölgesinde, tasarruflarında çalıntı olduğundan şüphe edilen ziynet eşyalarını bir kuyumcuya satma girişimde bulanan iki kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır.
Zanlıların tasarrufunda bulunan ziynet eşyaları emare olarak alınmıştır.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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