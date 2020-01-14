KUYUMCUYU DOLANDIRDI!

2020 yılı Ocak ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya giden T.A.(E-20)’nın her seferinde bir adet olmak üzere sahte olduğunu bildiği altın burma bilezikleri söz konusu iş yerine verip bozdurmak suretiyle toplam 9,800 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. T.A ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen F.K.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.