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KUYUYA DÜŞTÜ!

KUYUYA DÜŞTÜ!

Girne'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; St. Hilarion Kalesi batı kısmında bir kuyuya düşen köpek duyarlı vatandaşlar ve itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.

St. Hilarion Kalesi batı kısmında  mantar toplamak için dağa çıkan ve bir kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye hızla gelen Girne İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla inen bir itfaiye eri, köpeği iple bağladı.

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İp yardımıyla kuyudan çıkarılan köpeğin sahibini aranıyor

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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