KUYUYA KİTAP DEĞİL TAŞ ATMIŞLAR!

Suna ERDEN



FETÖ’ye ait kitapları kuyuya atarken görülen ve hatta fotoğrafları vatandaşlar tarafından çekilen astsubay iki kardeş tutuklanırken, ifadelerinde kuyuya kitap değil taş attıklarını söyledi



KKTC’de FETÖ/PDY’e karşı yürütülen operasyonlar devam ederken örgüte üye oldukları öne sürülen astsubay kardeşler Adem Bilgin ile Ahmet Bilgin gözaltına alındı. İki zanlının terör örgütüne ait kitapları kuyuya attıkları, görgü tanıklarının iki zanlıyı bu işlemi yaparken gördükleri ve hatta zanlıların araçlarını fotoğraflayarak polise verdikleri belirtildi. Kuyuya atılan kitaplar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada da bazı kanıtlara ulaşıldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.



ARAÇLA GELİP KUYUYA ATTILAR



Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün beyaz renkte bir araçla Maraş bölgesine giden iki erkek şahsın, Piyale Paşa mahallesinde bulunan boş bir arazideki kuyu içerisine bazı şeyler attığını belirlediklerini söyledi. Polis, olay yerine gittiklerinde, iki görgü tanığına ulaştıklarını belirterek, bu görgü tanıklarının kendilerine beyaz bir araçla gelen iki erkek şahsın, aracın bagajından çıkarmış olduğu bazı kitapları kuyu içerisine attığını ve kendilerini fark etmeleriyle beraber kaçtıklarını söylediklerini aktardı. Polis, yine görgü tanıklarının aracın kaçtığı esnada cep telefonu ile plakasının resmini çektiklerini ve resmi kendilerine gösterdiklerini anlattı. Soruşturmayı yürüten polis, itfaiye ekiplerinin kuyuya inerek terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in kaleme almış olduğu “Dua Mecmuası” isimli kitap ile Zaman gazetesi yayınlarını içeren ve terör örgütü propagandası yapan 14 kitabı kuyudan çıkardıklarını söyledi.



VATANDAŞ POLİSE YARDIM ETTİ



Görgü tanıklarından aldıkları araç plakasını incelediklerini ve zanlıları tespit ettiklerini ifade ederek, araç sahibi Adem Bilgin’in evine gidildiğini ve ev içerisinde arama yapıldığını belirtti. Polis, evde bulunan flash bellek, masa üstü bilgisayar kasası ve zanlının zimmetinde bulundurması gereken miktardan fazla sayıda olan 10 adet merminin emare olarak zapt edildiğini ifade etti. Zanlı Ahmet Bilgin’in de aracı ile birlikte zanlı Adem Bilgin’in evine geldiğini anlatan polis, bu araçta yapılan aramada da iki adet FETÖ propagandası yapan kitap ele geçirdiklerini söyledi. Zanlı Ahmet Bilgin’in evinde yapılan aramada da zimmetinde bulundurması gerekenden fazla sayıda 7 adet canlı mermiye emare olarak el koyduklarını belirten polis, yine ev içerisinden bilgisayar, dahili bellek ve cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.



KUYUYA KİTAP DEĞİL TAŞ ATTIK



Zanlıların poliste gönüllü ifade vererek olay yerine gittiklerini kabul ettiklerini ancak kuyuya kitap atmadıklarını savunduklarını kaydeden polis, Ahmet Bilgen’in kayın validesine ait olduğunu iddia ettikleri arazi içerisinde bulunan kuyuda su olup olmadığını anlamak amacı ile taş attıklarını ileri sürdüklerini söyledi. Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınacak olan ifadelerin olduğunu, emarelerin incelemeye gönderileceğini belirten polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Star Kıbrıs