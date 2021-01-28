Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19’a karşı mücadelesini sürdürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Covid-19’a karşı mücadelesini Türkiye ile dayanışma içerisinde sürdürüyor. Türkiye, bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 bin doz daha Sinovac aşısı gönderdi.

Ercan Kargo bölümüne teslim edilen aşılar hemen İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Lefkoşa’daki Merkez Deposu’na aktarıldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşıların tam bittiği gün Türkiye’nin imdada yetiştiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner de salgınla mücadelenin halkın ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

BRTK