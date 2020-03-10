Kuzey Kıbrıs’ta ilk corona vakası saptandı

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesi ile KKTC’ye gelen 65 yaşındaki kadın turist Pazartesi akşamı ateşi çıknması üzerine karantina merkezimize alınarak tetkikleri yapıldı ve bu sabah alınan sonuçta hastanın covid 19+ olduğu ortaya çıktı.

Northern Travel hava yolları ile Ercan Hava Alanı’na inen 30 kişilik turist kafilesi özel bir servisle Magosa’daki bir otele götürüldü. Otel karantinaya alındı ve temaslı takibi başlatıldı.

Hastanın genel durumu iyi olup tedavisi sürmektedir.

BRTK