Kuzey Kore’den kafa karıştıran keşif

Corona virüsünün "resmi verilere" göre tespit edilmediği Kuzey Kore'den yeni bir tıbbi malzeme geliştirildiğine yönelik bir açıklama uluslararası kamuoyunda kafaları karıştırdı. Kuzey Koreli yetkililer, "nano-antibiyotik maske" geliştirildiğini açıkladı.

Çin’den çıktıktan sonra resmi açıklama ve rakamlara göre 1.4 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 83 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili şaşırtan bir açıklama Kuzey Kore’den geldi.

Corona virüsünün tespit edildiği 209 ülke ve bölgeden biri olmayan Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Koreli bilim insanlarının Covid-19’u engelleyecek bir maske geliştirdiğini aktardı.

KCNA’nın haberinde, “Salgının yayılmasını engellemek için Kuzey Kore, Kamu Sağlığı bünyesinde çalışan Medikal Cihazlar Enstitüsü, nano-antibiyotik maske geliştirdi. Bu maske ülke içinde üretilen materyallerden yapılıyor” dedi.

Bütün komşularında corona virüsü tespit edilmesine rağmen tek bir corona virüsü vakasının görülmediği Kuzey Kore’deki Medikal Cihazlar Enstitüsü’nün Direktör Yardımcısı Ri Jae Dok, “Bu maske, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen teknolojik yeterlilikleri karşılıyor” dedi.

Maskenin nano-antibiyotik solüsyon sayesinde sterilize olduğu ve virüs ve mikropları yok ettiği belirtilirken, filtresi sayesinde de toprak ve hava partiküllerini temizlediği belirtildi.