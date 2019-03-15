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KUZEY LEFKOŞA ÇEVREYOLU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

KUZEY LEFKOŞA ÇEVREYOLU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Atakan, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu konusunda müjde verdi.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu konusunda müjde verdi.

Atakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “ Kuzey Lefkoşa Çevreyolu üzerindeki son ara emirli yerin sorunu da bugün itibarıyle çözüldü.

Lefkoşa-Girne anayolu ile Taşkent arasındaki bölümün açılabilmesi için gerekli çalışmalara hemen başlanıyor. Hayırlı olsun” dedi.

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