KUZEY LEFKOŞA ÇEVREYOLU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Atakan, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu konusunda müjde verdi.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu konusunda müjde verdi.
Atakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “ Kuzey Lefkoşa Çevreyolu üzerindeki son ara emirli yerin sorunu da bugün itibarıyle çözüldü.
Lefkoşa-Girne anayolu ile Taşkent arasındaki bölümün açılabilmesi için gerekli çalışmalara hemen başlanıyor. Hayırlı olsun” dedi.
Etiketler : Tolga Atakan, Kuzey Lefkoşa Çevreyolu
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