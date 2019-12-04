KUZEY TARIK’I DARP EDEN NAİM TİLKİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Tarık darp olayı ile dünden buyana gündemi meşgul eden haberler ile rahatsızlığımı ve mağduriyetimi dile getirmek istedim.

Öncelikle böyle bir şey yaşanması hiç hoş değil kendimi savunmuyorum. Fakat olaylar sosyal medyaya öyle bir yansıtıldı ki Tarık denilen çakma sanatçının sütten çıkma ak kaşık olduğunu gösteriyor. Gelelim o gece yaşananlara;

”İsmi geçen bara iki yeğenim ve bir arkadaşımızla gittik. Yeğenim Tarık denilen arkadaştan bir istek istedi ve aldığı karşı cevap saygısızlık yapma terbiyesiz burada bayan şarkı söylüyor terbiyesizlik yapma gibi rencide edici laflar söyledi. Buna karşılık ben de dedim ki neden böyle tepki verdiniz. Adamı rencide ettiniz bu ortamda. Sen karışma abim cevabını oraya gelirsem seni tokatlarım gibi laflar kullandı. Sonra yanıma ağzımın içine kadar geldi ve hafifçe tokat vurur gibi senin yaşın kaç abim tokatlarım seni program bitsin seninle görüşeceğim dedi (görüntülerin öncesinde ispatlı şekilde var görüntülere ulaşmaya çalışıyoruz) tartışma çıktı gitti yerine oturdu ve bütün gece oturduğu yerden bana laf attı ben de kaçıyorum dedim tatsızlık çıkmasın ve ben kaçarken noldu be ib*ne kaçmada görüşelim deyince artık dayanamayacak noktaya geldim. ”Yaşananlar güzel ve doğru bir şey değil. Konunun bu yerlere gelmesinin esas sorumlusu ta kendisidir.

Kıbrıs Gerçek