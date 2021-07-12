Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde bugünden itibaren 3’üncü seviye uygulanacak. Buna göre; geçiş kuralları yeniden düzenlendi.İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, adadaki epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurarak, acil durum mekanizmasını başlatma ve 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren 3’üncü seviyeye yani kırmızı seviyeye geçilmesinin gerekli olduğu yönünde karar aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3’üncü seviye kuralları; “Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler son doz aşılarından, Johnson& Johnson ise birinci doz aşıdan 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile; Aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile; Aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler ise, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile iki taraf arasında geçiş yapabilecek.” şeklinde belirlendi.