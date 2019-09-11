Kylie Jenner'dan çıplak paylaşım!

Kylie Jenner ve sevgilisinden hayranlarını heyecanlandıran çıplak poz

Ünlü model Kylie Kristen Jenner, sosyal medya hesabından yayımladığı çıplak fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Jenner'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Instagram'da 145 milyon kişi tarafından takip edilen Kylie Jenner, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri çıplak pozunu sosyal medya hesabından takipçilerini beğenisine sundu.

İşte o poz: