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Kylie sınırları zorladı!

Kylie sınırları zorladı!

Tupturuncu Kylie

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Kylie Jenner yine farkını ortaya koydu ve Instagram hesabında renk konusunda da sınırları zorladığını gösterdi.

Kylie, parlak turuncu ve vücudunu tamamen saran elbiseli bir pozunu sosyal medya sayfasında yayınladı. 21 yaşındaki Jenner, fotoğrafın altına “Bebeğimin uyanmasını bekliyorum” notunu düştü. Yedi aylık kızı ile tüm gün ilgilenen Jenner, ayakkabıları ve çantası ile de bir bütün oluşturmuştu.

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