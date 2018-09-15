Kylie’den büyük kapak!

Geçtiğimiz şubatta kızı Stormi’yi kucağına alan Kylie Jenner, kariyerinin en parlak çağını yaşıyor.

Bu yıl Forbes dergisi tarafından en genç milyarder seçilen Kylie, daha yıl bitmeden 7 derginin kapak kızı olarak önemli bir başarıya imza attı. Kendisiyle gurur duyan Kylie Jenner, kapak yıldızı olduğu dergilerin fotoğrafını paylaştı, “Çok destansı bir yıl oldu” dedi.