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Kylie’den büyük kapak!

Kylie’den büyük kapak!

Kylie’den büyük kapak!

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Geçtiğimiz şubatta kızı Stormi’yi kucağına alan Kylie Jenner, kariyerinin en parlak çağını yaşıyor.

Bu yıl Forbes dergisi tarafından en genç milyarder seçilen Kylie, daha yıl bitmeden 7 derginin kapak kızı olarak önemli bir başarıya imza attı. Kendisiyle gurur duyan Kylie Jenner, kapak yıldızı olduğu dergilerin fotoğrafını paylaştı, “Çok destansı bir yıl oldu” dedi.

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