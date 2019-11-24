Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın unutulmaz isimlerinden olan İlyas Tüfekçi, ALS hastalığı tedavisi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kendisini ziyaret etmemesinden yakınan Tüfekçi, bu sefer de yakın arkadaşı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sert sözlerle sitem etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan efsane isim, Terim'den söz verdiği yardımı alamadığını vurguladı ve şu mesajı yolladı:

"Ne yapayım 8 şampiyonluğu ve onca kupayı... İnsan ve adam olamadıktan sonra ... Kaşı gözü ayrı oynayan kişiden ne beklenir ki... Size 2008 de yaşadığım bir olayı, size ölümle savaşırken yazıyorum..."

TELEFONLARIMA ÇIKMADI

"Annem karaciğer nakli olmuş aynı zamanda göğüs kanseri. Babam ise alzheimer hastası ve ben onlara bakıyorum... İstanbul dışına antrenörlük için gidemiyorum. O zaman 40 yıldır tanıdığım milli takımda tek yetkili Fatih Terim'e gittim ve durumu anlattım. Yanımızda Müfit Erkasap vardı... Bana "Merak etme ben 3 gün içinde hallederim" dedi... 2 hafta geçti ne haber var ne de telefonlarıma çıktı... İşte böyle bir karakter sizin imparatorunuz... Lanet olsun böyle insanlara"