"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanlarının dili tutuldu: Bu bebeğin burada olması imkansız

Mısır'da Aralık 1826'da çıkarılan ve Varşova'ya getirilen mumya, uzun yıllardır kapalı duruyordu. Mumyayı araştırmaya karar veren bilim insanları, karşılarında gördüklerine inanamadı. Tam 2000 yıldır bir ceninin anne karnında durduğunu gören arkeologlar, buna önce anlam veremedi. Ancak anne karnındaki bebeğin, salamura yöntemi sayesinde günümüze kadar gelebildiği ortaya konuldu.

Mısır'da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan ve daha sonra Polonya'daki Varşova Üniversitesi'ne nakledilen Mısır mumyasında çok önemli bir keşfe imza atıldı. Uzun yıllardır halk arasında "lanetli" olarak adlandırılan mumyayı açmaya karar veren bilim insanları, karşılarındaki manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

CENİNLE KARŞILAŞTILAR

Bilim insanları, mumyanın karnını incelediklerinde karşılarında cenin gördüler. 28 haftalık olduğu belirtilen ceninin, tam 2000 yıllık olduğu öğrenilirken, arkeologlar hemen bu durumun nedenini araştırmaya başladı.

SALAMURA YÖNTEMİ UYGULANMIŞ

Buna göre, annenin mumyalandığı sırada bebeğin olduğu bölgeye tuzlama yapıldığı ve ceninin bu sayede tam 2000 yıl boyunca anne karnında bozulmadan durduğu tespit edildi. Kadının ne şekilde öldüğü ise henüz bilinmiyor.

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