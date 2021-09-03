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Lapta-Girne anayolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybett

Lapta-Girne anayolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybett

Lapta-Girne anayolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybett

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 21:00 sıralarında, Lapta-Girne anayolu üzerinde, Ali Bayırbaşı (E-24), yönetimindeki LS 067 plakalı pick up araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz Çıkarma Anıtı önlerine geldiğinde zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Leyla WATT (K-57)’a çarpmıştır

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla WATT ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK

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