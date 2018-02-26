LAPTA'DA ARAÇ KUNDAKLAMA!
Mahşen Koral’a ait araç kundaklandı!
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LAPTA’DA ARAÇ KUNDAKLANDI
Lapta'da Mahşen Koral’a ait KC 064 plakalı araç, dün park halinde olduğu sırada, benzin kapağı meçhul şahıslar tarafından açılarak benzin deposuna sıkıştırılan bez parçası ateşe verildi.
Yangının çevre sakinleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu aracın kısmen yanarak zarar gördüğü bildirildi.
Etiketler : Lapta, Mahşen Koral, araç kundaklama
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