LAPTA’DA DARP

Lapta’da, aralarında husumet bulunan Malik Güneş’i darp ederek yaralayan iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre Lapta Başpınar bölgesinde Timurlenk Sokak’ta dün 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.G.(E-26 ) ve H.G. (E-65), aralarındaki husumet gerekçesiyle Malik Güneş’i, vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp etti.

Güneş’in el bileğinin çatlamasına sebep olan söz konusu iki kişi tutuklandı.