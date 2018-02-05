LAPTA'DA İŞ KAZASI!

Lapta’da yapımı devam eden inşaatın merdiven boşluğundan beton zemine düşen 41 yaşındaki Selim Alp ağır yaralandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11:30 sıralarında, Selim Alp (E-41) Lapta’da Mehmet Büyükoğlu sokakta yapımı devam eden yarım inşaatın ikici katında bulunan merdiven boşluğundan (yaklaşık 6,2 metre yükseklikten) beton zemine düşmüştür.

Adı geçen ambulans ile ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmış olup, soruşturma devam etmekted