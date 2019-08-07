LAPTA'DA YARALAMA!

YARALAMA

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 02:30 sıralarında, Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu Z.Y.(K-39), 199 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan içki bardağını Oksana DOROFEEVA’nın yüzüne atmak sureti ile adı edileni yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı.

Z.Y. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.