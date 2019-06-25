LAPTA'DAKİ KAZILARDA KAYIP KALINTILARINA ULAŞILDI

Kayıp Şahıslar Komitesi, Lapta’da devam eden kazılarda 1 kişiye ait olduğuna inanılan kalıntıya ulaştığını açıkladı.

Komite’den yapılan açıklamaya göre, 2019’daki ada genelinde devam eden kazı çalışmalarında bugüne kadar toplam 18 kişinin kalıntısına ulaşıldı.

Bu arada komite, kayıplar ve olası kayıp gömü yerleri konusunda bilgi sahibi olan kişilerin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ulaşıp, bildiklerini paylaşma çağrısını yineledi.

BRT/TAK