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LARNAKA'DA CİNAYETTE TEŞEBBÜS!

LARNAKA'DA CİNAYETTE TEŞEBBÜS!

Silahlar patladı!

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Larnaka'da dün akşam silahla vurulan 37 yaşında ismi açıklanamayan bir adam ağır yaralandı.

Boynundan ve yüzünden vurulan adam hastaneye kaldırılırken polis yürüyerek kaçan saldırganın peşine düştü

Rum polisi yaptığı açıklamada 5 el ateş açıldığını 3'nün kurbana 2sinin ise adamın aracına isabet ettiğini belirtti.

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