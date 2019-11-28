LARNAKA'DA CİNAYETTE TEŞEBBÜS!
Silahlar patladı!
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Larnaka'da dün akşam silahla vurulan 37 yaşında ismi açıklanamayan bir adam ağır yaralandı.
Boynundan ve yüzünden vurulan adam hastaneye kaldırılırken polis yürüyerek kaçan saldırganın peşine düştü
Rum polisi yaptığı açıklamada 5 el ateş açıldığını 3'nün kurbana 2sinin ise adamın aracına isabet ettiğini belirtti.
Etiketler : Larnaka, cinayete teşebbüs, ağır yaralanma
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