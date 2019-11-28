LARNAKA'DA CİNAYETTE TEŞEBBÜS!

Larnaka'da dün akşam silahla vurulan 37 yaşında ismi açıklanamayan bir adam ağır yaralandı.

Boynundan ve yüzünden vurulan adam hastaneye kaldırılırken polis yürüyerek kaçan saldırganın peşine düştü

Rum polisi yaptığı açıklamada 5 el ateş açıldığını 3'nün kurbana 2sinin ise adamın aracına isabet ettiğini belirtti.