LARNAKA'DA KAÇAK SİGARA!
120 karton kaçak sigara...
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Rum polisi, Larnaka’da sakin 32 yaşındaki bir kişinin aracında 120 karton kaçak sigara ve bir miktar tütün ele geçirdi.
Politis gazetesi, Larnaka’da sakin 32 yaşındaki bir şahsın aracını durduran Rum polisinin yaptığı aramada 120 karton kaçak sigara ve bir miktar tütün ele geçirdiğini, şahsın tutuklandığını yazdı.
Haberde, kaçak ürünlerin KKTC’den getirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.
Etiketler : Rum polisi, Larnaka, kaçak sigara
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