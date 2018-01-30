LAVASH RESTORANDA YANGIN!
Yangın!
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Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lavash isimli restoranın mutfak kısmında bulunan fırın bacasının içerisinde biriken yağların aşırı ısınmasından dolayı dün yangın çıktı.
Yangın sonucu, mutfak kısmında bulunan 2 adet çelik buzdolabı, 1 adet çelik dondurucu buzdolabı, 1 adet UPS cihazı, 2 adet kamera, 1 adet yazıcı, 1 adet bilgisayar, 1 adet hamur yoğurma makinesi, 4 adet florsan lamba, 150 metre elektrik kablosu, 30 metrekare fayans, 30 metre çelik baca, 200 metrekare duvar boyası hasar gördü.
Girne Karaoğlanoğlu’nda Turnalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Özbaş Ltd’e ait dükkanların elektrik panosunda kısa devre sonucu meydan gelen yangında, binadaki tüm elektrik panoları yandı.
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