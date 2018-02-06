LEDRA SINIR KAPISINDA GEÇİŞLER KAPATILDI!

Ledra Palas sınır kapısından (ara bölge de dahil olmak üzere) bugün Güney Kıbrıs’a geçişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Güney Kıbrıs sınır kapısından Kuzey Kıbrıs sınır kapısına kadar olan bölgedeki Marcou Dracou sokağında yapılacak olan yol çalışmasından dolayı, geçişlerin sabah 7:30’dan itibaren akşam 16:00’a kadar kapatıldığı öğrenildi.

Geçişlerin 16:00’dan sonra normale döneceği düşünülüyor.