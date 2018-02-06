LEDRA SINIR KAPISINDA GEÇİŞLER KAPATILDI!
Güney Kıbrıs’a geçişler kapatıldı!
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Ledra Palas sınır kapısından (ara bölge de dahil olmak üzere) bugün Güney Kıbrıs’a geçişlerin kapatıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; Güney Kıbrıs sınır kapısından Kuzey Kıbrıs sınır kapısına kadar olan bölgedeki Marcou Dracou sokağında yapılacak olan yol çalışmasından dolayı, geçişlerin sabah 7:30’dan itibaren akşam 16:00’a kadar kapatıldığı öğrenildi.
Geçişlerin 16:00’dan sonra normale döneceği düşünülüyor.
Etiketler : Ledra Palas, sınır kapısı, geçiş, kapatılma
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