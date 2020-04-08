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Lefke ve Güzelyurt bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Lefke ve Güzelyurt bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı

korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında

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Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır.

Bu maksatla, Güzelyurt – Lefke çift şeritli çevre yolu Lefke gidiş yönünde Aydınköy kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır.

Bu güzergâhı kullanacak sürücüler, Aydınköy alt geçidini kullanmak suretiyle Aydınköy içerisinden veya Güzelyurt-Lefke eski yolunu kullanmak suretiyle Lefke bölgesine gidebileceklerdir.

Polis Lefke’den Güzelyurt yönüne gidecek sürücüleri Lefke-Güzelyurt çift şeritli çevre yolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

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