LEFKE'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ!

Lefke’nin kurtuluşunun 45. Yıldönümü nedeniyle Lefke’de anma töreni düzenlendi.

Buradaki tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra tören özel defteri Lefke Kaymakamlığı adına Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, KTBK adına 14. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Bahattin Murat Aksu, GKK adına 2. Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

Lefke’nin kurtuluşunun 45. Yıldönümü nedeniyle bugün saat 18.00’de Atatürk Anıtı Önü’nde çelenk koyma ve geçiş töreni düzenlenecek.

DB/BRT