Lefke’de sandıkların tümü sayıldı..
Lefke’de sandıkların tümü sayıldı..
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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Lefke ilçesinde 30 sandığını tümü sayıldı. Lefke ilçesinde seçime katılma oranıyüzde 63 olarak gerçekleşti.
YSK’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlar şöyle:
Toplam seçmen:6939
Toplam sandık: 30
Açılan sandık: 30
Oy kullanan seçmen sayısı: 4414
Geçerli oy:200579
UBP: 100462 oy – % 40.57
CTP:77146oy -%31.15
DP:19082oy -%7.71
TKP:3632oy -% 1.47
Bağımsızlık Yolu: 4424 oy- % 1.79
YDP:17300- oy % 6.99
HP:15666-oy %6.33
TDP: 9938 oy -%4.01
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