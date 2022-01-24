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Lefke’de sandıkların tümü sayıldı..

Lefke’de sandıkların tümü sayıldı..

Lefke’de sandıkların tümü sayıldı..

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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Lefke  ilçesinde 30 sandığını tümü sayıldı. Lefke ilçesinde seçime katılma  oranıyüzde 63 olarak gerçekleşti.

YSK’nın   açıkladığı resmi olmayan sonuçlar şöyle:

Toplam seçmen:6939

Toplam sandık: 30

Açılan sandık: 30

Oy kullanan seçmen sayısı: 4414

Geçerli oy:200579

UBP: 100462 oy – % 40.57

CTP:77146oy -%31.15

DP:19082oy -%7.71

TKP:3632oy -% 1.47

Bağımsızlık Yolu: 4424 oy-  % 1.79

YDP:17300- oy % 6.99

HP:15666-oy %6.33

TDP: 9938 oy -%4.01

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