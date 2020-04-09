Lefke’de testler yapılmaya devam ediliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu çıkışı,koronavirüs salgınıyla ilgili KKTC’deki son gelişmeleri aktardı, Lefke’deki yeni vakaya dair de açıklamalarda bulundu.

Bugün 191 yeni testin yapıldığını ve Lefke’de 1 yeni pozitif vakaya rastlandığını belirten Pilli, yoğun bakımdaki hasta sayısının 1 olduğunu ve durumunun stabil olduğunu kaydetti.

Lefke’de tespit edilen vakanın İsveç’ten geldiğini belirten Pilli, bölgede gerekli taramaların yapıldığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun bitiş saatine kadar yapılan testlerin tümünün negatif çıktığını belirten Pilli, testlerin devam ettiğini kaydetti.