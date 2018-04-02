LEFKE'DE VOYVODALIK!

Lefke’de kanunsuz olarak toplanıp ayaklanan 11 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de Şehit Salahi Sokak’ta, dün sabah saat 02.30 sıralarında iki farklı görüşte bulunan şahıslar birer grup oluşturup, kanunsuz olarak toplanıp ayaklandı. Açıklamada, mesele ile ilgili olarak 11 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.