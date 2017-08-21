LEFKE’Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM

Lefke’nin tanınmış simalarından, 62 yaşındaki emekli Polis Mustafa Sarper Nadir, geçtiğimiz akşam aniden fenalaşarak hayata veda etti.

Nadir’in bir süreden beridir kalp sorunu yaşadığı ve tedavi görmekte olduğu öğrenildi.

Yüreği insan sevgisi ile dolu herkes tarafından sevilen, sayılan, Lefke sevdalısı Mustafa Sarper Nadir’in cenazesi dün, Lefke Şeyh Nazım Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Lefke Mezarlığı’nda defnedildi.

Nadir’in cenaze törenine emekli ve çalışan Polisler, sevenleri ve ailesi katıldı.

Havadis